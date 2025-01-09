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ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область: фронтовая сводка глазами телеграм-канала WarGonzo

ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область: фронтовая сводка глазами телеграм-канала WarGonzo

Телеграм-канал WarGonzo публикует фронтовую сводку по данным на утро 9 января.В Курской области ВСУ перебрасывают резервы, на донецком направлении ВС России продолжают наступление, на Запорожье фиксируются локальные атаки, а в Часовом Яре идут городские бои.

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