Хиты, мировые звезды, евродэнс: как прошел международный фестиваль «Легенды Ретро FM 2023»

Телепорт в юность под песни российских и зарубежных звезд традиционно прошел с аншлагом:на трибунах собрались свыше 23 000 гостей, а также более 2 000 000 зрителей наблюдали за шоу в онлайн-трансляции в соцсетях и на сайте радиостанции.
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