7 восхитительно-вкусных завтраков на скорую руку

Сложнее всего – придумывать каждый день, что приготовить питательного на завтрак. И когда обычные бутерброды с чаем, а также яичница знатно поднадоели, стоит использовать следующие семь рецептов, которые помогут утолить голод и наслаждаться яркими вкусами.
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