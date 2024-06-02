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«Боруссия» — «Реал Мадрид»: Побеждай, как можешь, даже, если это бессмысленно

«Боруссия» — «Реал Мадрид»: Побеждай, как можешь, даже, если это бессмысленно

«Бланкос» всегда готовы удивлять  «Проплешины» на трибунах «Уэмбли», освистанный фанатами «Боруссии» выступивший на церемонии открытия Ленни Кравиц и потерянный Зидан, выносящий вместе с Ридле Кубок Лиги Чемпионов, не вселяли оптимизма.

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