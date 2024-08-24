В YouTube появился AI-помощник, помогающий восстанавливать хакнутые каналы

https://mmgp.com/threads/v-youtube-pojavilsja-ai-pomoschnik-. На YouTube запустили нового помощника на основе искусственного интеллекта, который будет помогать владельцам каналов восстанавливать их учетные записи, если они были сломаны злоумышленниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии