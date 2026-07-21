«Прощание славянки»: почему марш не звучал на параде 7 ноября 1941 года

Эта картинка растиражирована сотнями публикаций и телепередач: заснеженная Красная площадь, мороз, войска уходят с парада прямо на фронт, а сводным оркестром дирижирует Василий Агапкин — и над площадью плывёт его бессмертное «Прощание славянки».
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