«Прощание славянки»: почему марш не звучал на параде 7 ноября 1941 года

Эта картинка растиражирована сотнями публикаций и телепередач: заснеженная Красная площадь, мороз, войска уходят с парада прямо на фронт, а сводным оркестром дирижирует Василий Агапкин — и над площадью плывёт его бессмертное «Прощание славянки».