ВС РФ нанесли ответный комбинированный удар по объектам ВСУ в Киеве. Сообщается о прилётах «Искандеров» в Деснянском и Шевченковском районах.
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ВС РФ нанесли ответный комбинированный удар по объектам ВСУ в Киеве. Сообщается о прилётах «Искандеров» в Деснянском и Шевченковском районах.
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