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Этот таинственный мир

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Инопланетные зонды могут прятаться на нашем заднем дворе

За прошедшие десятилетия человечество отправило в глубокий космос пять аппаратов, которые рано или поздно покинут пределы Солнечной системы: «Вояджер-1», «Вояджер-2», «Пионер-10», «Пионер-11» и «Новые горизонты».

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