Лекарство от склероза оказалось полезным для восстановления после инфаркта Израильскими молекулярными биологами в ходе нового исследования было выявлено ново полезное свойство лекарства, применяемого для лечения рассеянного склероза.
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