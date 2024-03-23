Mysk: любительский прибор за $169 взломал защиту Tesla Model 3

В США специалисты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри смогли открыть, завести и уехать на электромобиле Tesla Model 3, воспользовавшись любительским устройством для сканирования и копирования радиосигналов Flipper Zero стоимостью $169 и платы Wi-Fi.