Россия уже начала операцию по взятию под свой контроль Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в эфире канала «Донбасс реалии» заявил поддерживающий киевский режим израильский военный эксперт Давид Гендельман , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».