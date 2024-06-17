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Камчатская спортсменка завоевала призовое место на XII летней Спартакиаде учащихся России

Камчатская спортсменка завоевала призовое место на XII летней Спартакиаде учащихся России

На XII летней спартакиаде учащихся России по тхэквондо, проходившей с 14 по 17 июня в Красноярске, камчатская спортсменка Виолетта Новолетова завоевала бронзовую медаль в дисциплине керуги.

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