Николай Цискаридзе: в смерти артиста виновата плохая работа менеджмента

Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким погибшего артиста Большого театра. По сообщению пресс-службы Большого театра, инцидент, закончившийся смертью Евгения Кулеша, произошел при смене декораций во время представления оперы "Садко".
Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким погибшего артиста Большого театра. По сообщению пресс-службы Большого театра, инцидент, закончившийся смертью Евгения Кулеша, произошел при смене декораций во время представления оперы "Садко".
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