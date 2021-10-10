Новые Известия

878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nelly Tenorio
    Как всегда, напились до чертиков !!!! ЧТо америкосы, что англики абсолютно все алкаши !!!!Мария Захарова: у...
  • Konstantin Петров
    как проводят проверку? Строят отряд, выходит омбутсмен в сопровождении местного начальства и громко заявляют: Жалобы ...Красноярское УФСИ...
  • Николай Николаевич
    Из Москвы в Сибирь? Счас!Тысячу мигрантов ...

Николай Цискаридзе: в смерти артиста виновата плохая работа менеджмента

Николай Цискаридзе: в смерти артиста виновата плохая работа менеджмента

Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким погибшего артиста Большого театра. По сообщению пресс-службы Большого театра, инцидент, закончившийся смертью Евгения Кулеша, произошел при смене декораций во время представления оперы "Садко".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх