В Грузии заявили, что Запад призывает их страну начать войну с Россией

Западные страны сейчас толкают Грузию начать прямой военный конфликт с Россией. Мэр Тбилиси Кахабер Каладзе в интервью местному телеканалу пересказал требования, которые поступают от диппредставительств некоторых стран.
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