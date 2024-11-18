Тульский юрист рассказал, о получении компенсации в случае нападения собаки

Председатель коллегии адвокатов «Де Юре» Валерий Соколов рассказал «Тульским новостям» о возможности получения моральной компенсации в случае нападения собаки и о том, кто должен нести ответственность за поведение бездомных животных.
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