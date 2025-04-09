Вяльбе озвучила минимальный порог зарплат тренеров в лыжных гонках

Вяльбе: молодые лыжники отказываются быть тренерами за 12 тысяч рублейМолодые люди не готовы идти на тренерскую работу за нищенскую зарплату, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по физической культуре и спорту «О гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании».