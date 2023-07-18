Русская весна

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Made in Ireland: в Николаеве нашли загадочный обломок «Герани» (ФОТО)

Made in Ireland: в Николаеве нашли загадочный обломок «Герани» (ФОТО)

После ночной атаки на Одесскую и Николаевскую области, в ходе которой были поражены порты и портовая инфраструктура, был обнаружен обломок беспилотника-камикадзе «Герань-2», где на детали мотора стояло тиснение Made in Ireland — Сделано в Ирландии.

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