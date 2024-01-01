Собчак своими провокациями чем-то напоминает агента Бретшнейдера. Ну разве что только не арестовывает тех, кого сама толкает на «государственную измену»

Леонтий Букштейн

Не надо придавать такое значение этой фигуре. Её главный страх, страшнее смерти - что ее перестанут упоминать в прессе, и вообще - упоминать. Так сделайте это наконец. Обрыдла уже эта хозяйка позорной передачи Дом-2, растлевавшей безмозглый молодняк в его стремлении к деньгам и славе. Не знаю, как там это получилось у молодняка, но эта проводница гнилых идей -таки всплыла на поверхность. Без аналогии с субстанцией, которая плавает на поверхности.😜