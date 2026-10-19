❄️Снег и гололед прогнозируют синоптики на ближайшие дни в Омской области. По их прогнозу, погода резко ухудшится завтра, 20 октября.
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