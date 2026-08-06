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Боец СВО пережил удар молнии и нападение медведя на Алтае

Боец СВО пережил удар молнии и нападение медведя на Алтае

С одной рукой он сумел проползти больше километра до дороги "Чтобы в жизни не случалось, как бы тяжело не было, никогда нельзя сдаваться", - написал министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов в своем Max-канале и рассказал историю, которая больше похожа на сюжет фильма.

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