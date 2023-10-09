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Захарова заявила, что признание Буданова по ЗАЭС станет "холодным душем для ООН"

Захарова заявила, что признание Буданова по ЗАЭС станет "холодным душем для ООН"

Высказывание начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию могут стать холодным душем для ООН и отрезвить население стран Североатлантического альянса, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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