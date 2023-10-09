Захарова заявила, что признание Буданова по ЗАЭС станет "холодным душем для ООН"

Высказывание начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию могут стать холодным душем для ООН и отрезвить население стран Североатлантического альянса, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии