Кемеровский «Кузбасс» впервые в истории выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Подопечные Ильяса Хандаева одолели действующего чемпиона страны – хабаровский «СКА-Нефтяник».Кемеровский клуб «Кузбасс» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом, одолев команду «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.
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