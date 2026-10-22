Аномально теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье 24 и 25 октября. Температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов и достигнет плюс 13 градусов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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