Аномально теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье 24 и 25 октября. Температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов и достигнет плюс 13 градусов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.