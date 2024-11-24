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Украине грозят убийственные морозы из-за незащищённости энергосистемы

Украине грозят убийственные морозы из-за незащищённости энергосистемы

Предстоящая зима, по мнению аналитиков, станет серьёзным испытанием: несмотря на международную помощь, восстановление инфраструктуры идёт медленно - это связано как с нехваткой ресурсов, так и с продолжающимися боевыми действиями.

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Silver Kont
&quot;Хто не скаче - тот москаль&quot;, выйдут на майдан, тряхнут стариной, согреются....
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