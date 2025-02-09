RuNews24.ru Некорректное поведение некоторых активистов из «Русской общины», участвовавших вместе с полицией в рейдах, направленных против нелегальной миграции в Магнитогорске, вызвало неодобрение общества.
Воспитанием участников организации «Русская община» в Магнитогорске займется полиция
Комментарии
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Юрий Белов
A la guerre comme à la guerre ! (на войне - как на войне !) Не хер с ними (пришельцами) церемониться ! ОНИ НАС НЕНАВИДЯТ И НЕ ЖАЛЕЮТ ! А полиции нех туда (в Русскую Общину) лезть ! Пусть занимаются своими прямыми обязанностями - ЗАЩИТОЙ СВОИХ (ещё раз : СВОИХ !) ГРАЖДАН ! Русская Община и образовалась от БЕЗДЕЙСТВИЯ полиции !
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2 час.
Юрий Вахрушев
А вот и колокольный звон… … …
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14 мин.
вд
валерий двойнишников
Полковник и защитница кишлаков и аулов-Русская община у себя дома, вот вас обоих воспитать поgробовать можно-не получится, ваша беда,
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12 мин.
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