Воспитанием участников организации «Русская община» в Магнитогорске займется полиция

Юрий Белов

A la guerre comme à la guerre ! (на войне - как на войне !) Не хер с ними (пришельцами) церемониться ! ОНИ НАС НЕНАВИДЯТ И НЕ ЖАЛЕЮТ ! А полиции нех туда (в Русскую Общину) лезть ! Пусть занимаются своими прямыми обязанностями - ЗАЩИТОЙ СВОИХ (ещё раз : СВОИХ !) ГРАЖДАН ! Русская Община и образовалась от БЕЗДЕЙСТВИЯ полиции !