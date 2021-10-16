Источник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской

Театр абсурдаПолитикаИсточник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской Источник в МИД Кабо-Верде исключил возможность экстрадиции Поклонской на Украину МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ГоголевБандерлохам надо подумать о какой нибудь латиноамериканской стране, куда можно будет слинять после победы ЛДНР.Boris JanovskyДа ладно, о латинской америке будут думать те, кто не успеет много украсть. Остальные будут жить в Европе и США. Нет, в США могут не пустить.Комментировать
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