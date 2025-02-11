Частный самолет певца группы Mötley Crüe столкнулся с другим лайнером

Один человек погиб и четверо получили ранения после того, как частный самолет, принадлежащий вокалисту группы Mötley Crüe Винсу Нилу, столкнулся с другим частным самолетом при посадке в аэропорту в Аризоне в понедельник днем, сообщили власти.
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