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США нанесли удары по Йемену для отвлечения внимания

США нанесли удары по Йемену для отвлечения внимания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США и Великобритания наносят удары по территории Йемена ради собственной выгоды и конъюнктуры, чтобы отвлечь внимание от провалов своей политике на Ближнем Востоке.

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