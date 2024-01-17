США нанесли удары по Йемену для отвлечения внимания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США и Великобритания наносят удары по территории Йемена ради собственной выгоды и конъюнктуры, чтобы отвлечь внимание от провалов своей политике на Ближнем Востоке.
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