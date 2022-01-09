Данил Воеводин: «Билялетдинов – очень крутой тренер и мудрый человек. С ним чувствовался профессиональный уровень»

Нападающий Данил Воеводин, выступающий за «Нефтяник» из Альметьевска, высказался о работе с тренерами Дэвидом Немировски и Зинэтулой Билялетдиновым – Как вам работа с канадским специалистом Дэвидом Немировски в «Торпедо»? Многие отмечают его европейский стиль работы в Нижнем Новгороде.