В МИД России высказались о моратории на смертную казнь

Россия установила мораторий на смертную казнь и взяла на себя это обязательство, став членом Совет Европы, напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в интервью, опубликованном 8 июля «Известиями».
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