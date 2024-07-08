В МИД России высказались о моратории на смертную казнь

Россия установила мораторий на смертную казнь и взяла на себя это обязательство, став членом Совет Европы, напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в интервью, опубликованном 8 июля «Известиями».