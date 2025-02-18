VK Education запускает набор на бесплатные курсы по IT и digital

VK Education запускает набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям: открытые онлайн-лектории в VK Видео, асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программа проектной деятельности VK Education Projects.