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VK Education запускает набор на бесплатные курсы по IT и digital

VK Education запускает набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям: открытые онлайн-лектории в VK Видео, асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программа проектной деятельности VK Education Projects.

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