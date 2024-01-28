Зайцева о «Гонке звезд»: «Приятно повстречаться со всеми знакомыми, которых давно не видела. Для меня это возвращение во времена профессионального спорта»

Зайцева выступала в паре с Юрием Борзаковским, они стали пятыми в полуфинале и не вышли в финал. — Каково вновь оказаться в соревновательной атмосфере? Испытали хотя бы небольшое волнение? — Конечно, волнение всегда есть.