Зайцева о «Гонке звезд»: «Приятно повстречаться со всеми знакомыми, которых давно не видела. Для меня это возвращение во времена профессионального спорта»

Зайцева выступала в паре с Юрием Борзаковским, они стали пятыми в полуфинале и не вышли в финал. — Каково вновь оказаться в соревновательной атмосфере? Испытали хотя бы небольшое волнение? — Конечно, волнение всегда есть.
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