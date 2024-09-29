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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+3 в 3 играх

На 45-й минуте новичок «Филадельфии» реализовал большинство, а в овертайме забил победный гол. Всего в 3 предсезонных играх на счету российского форварда 6 (3+3) очков.

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