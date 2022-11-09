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Артета про 1:3 с «Брайтоном»: «Арсенал» доминировал. Мы создали достаточно моментов для победы»

Микель Артета прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:3) и вылет «Арсенала» из Кубка лиги.  «Не думаю, что результат отражает то, что произошло на поле.

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