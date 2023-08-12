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Тамбиев о стиле «Адмирала»: «Все говорили, что мы играем в скучный хоккей. Я прислушался – поменяли немного в пользу атаки»

– Как вы изменились после прошлого сезона? – Поменяли направленность тренировочного процесса в пользу атаки.

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