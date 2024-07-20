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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиша Грэй стала победительницей конкурса мастерства и конкурса трехочковых

Алиша Грэй стала победительницей конкурса мастерства и конкурса трехочковых

В пятницу в Финиксе прошла конкурсная программа Уик-энда всех звезд женской НБА 2024 года. Защитник «Атланты» Алиша Грэй стала первой баскетболисткой, которая выиграла и конкурс мастерства, и конкурс трехочковых.

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