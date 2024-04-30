Подготовиться к теплу. Гериатр рассказал, в чем опасности весны для пожилых

Смена сезонов оказывает серьезное влияние на организм пожилых людей. У них нередко отмечается физическое истощение из-за недостатка витаминов и минералов и как следствие — обострение хронических заболеваний.
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