Юрий Котенок: У экс-замминистра обороны Тимура Иванова всё плохо — ему предъявлены новые обвинения, связанные с хищением...

У экс-замминистра обороны Тимура Иванова всё плохо — ему предъявлены новые обвинения, связанные с хищением свыше 3 млрд рублей у банка "Интеркоммерц" и растратой в особо крупном размере (порядка 200 млн) при покупке двух паромов для Керченской переправы.