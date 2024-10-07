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Юрий Котенок: У экс-замминистра обороны Тимура Иванова всё плохо — ему предъявлены новые обвинения, связанные с хищением...

Юрий Котенок: У экс-замминистра обороны Тимура Иванова всё плохо — ему предъявлены новые обвинения, связанные с хищением...

У экс-замминистра обороны Тимура Иванова всё плохо — ему предъявлены новые обвинения, связанные с хищением свыше 3 млрд рублей у банка "Интеркоммерц" и растратой в особо крупном размере (порядка 200 млн) при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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