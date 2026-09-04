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Царьград

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Сотникова поддержала Нелюбову за оценки на японском турнире

Сотникова поддержала Нелюбову за оценки на японском турнире

Аделина Сотникова прокомментировала оценку Камиллы Нелюбовой за короткую программу на «Челленджере» в Японии.

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