Мы ждали. Shaman

Все нормально. Только название SAMAH нужно писать русскими буквами раз он русский!

Геннадий Исаков

У кого нибудь есть понимание, что сочетание слов "пропаганда русского патриотизма в исполнении SHAMAN" похоже на издевку! Какая связь между русским патриотизмом и английским SHAMAN?