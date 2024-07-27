Захар Прилепин @zakharprilepinШАМАНЯТ ПОТИХОНЬКУТут один славный парень получил заслуженного артиста.
Мы ждали. Shaman
Комментарии
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Юрий Пешков
Все нормально. Только название SAMAH нужно писать русскими буквами раз он русский!
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8 час.
Геннадий Исаков
У кого нибудь есть понимание, что сочетание слов "пропаганда русского патриотизма в исполнении SHAMAN" похоже на издевку! Какая связь между русским патриотизмом и английским SHAMAN?
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6 час.
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