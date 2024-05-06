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  • Константин Астахов
    "В районе японской столицы" - даже удивительно что там что-то живое ещё есть, видимо 800 м. - достаточная глубина...Обнаружен новый в...
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Разработаны AR очки без камер

Разработаны AR очки без камер

Американские инженеры представили разработки под названием «GazeTrak» и «EyeEcho» для применения в устройствах дополненной реальности, которые позволяют не использовать камеры для определения движения глаз и мимики человека.

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