США поотменяли все санкции

М Мария Европейские лидеры измельчали совсем. Шольц, Урсула, Боррель а в Англии вообще до индуса докатились....Все, как один, интеллектуальная мелочь сплошная. Где они только такую серость откапывают....Все , вместе взятые, мизинца нашего Путина не стоят! Ещё чего-то из себя корчат, твари продажные.

Надежда Европа всегда пресмыкалась перед фашингтоном и выполняла все его приказы даже в ущерб себе. Жалкая и вызывает презрение! Ведь с умными и профессиональными правителями могла бы жить прекрасно и дальше, если бы не была марионеткой сша и продолжала сотрудничать с Россией...