Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США поотменяли все санкции

США поотменяли все санкции

Как только американским властям понадобилось покупать больше российской нефти и прочих энергоносителей, чтобы не злить избирателей инфляцией перед выборами, они поотменяли все санкции против российских банков, которые мешают вести столь необходимую США торговлю.

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Комментарии
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М
Мария
Европейские лидеры измельчали совсем. Шольц, Урсула, Боррель а в Англии вообще до индуса докатились....Все, как один, интеллектуальная мелочь сплошная. Где они только такую серость откапывают....Все , вместе взятые, мизинца нашего Путина не стоят! Ещё чего-то из себя корчат, твари продажные.
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8 час.
Надежда
Европа всегда пресмыкалась перед фашингтоном и выполняла все его приказы даже в ущерб себе. Жалкая и вызывает презрение! Ведь с умными и профессиональными правителями могла бы жить прекрасно и дальше, если бы не была марионеткой сша и продолжала сотрудничать с Россией...
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8 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ США поступают так как им выгодно в любой спорной для них ситуации - свою выгоду не упустят никогда... европейцам такое не дано: будут упираться, как бараны, до последнего... ну, это их нерушимое право...
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5 час.

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