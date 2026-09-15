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Bitdeer заключила соглашение на 65,1 МВт для AI-инфраструктуры

Bitdeer заключила соглашение на 65,1 МВт для AI-инфраструктуры

Bitcoin-майнер Bitdeer расширяет направление искусственного интеллекта в Малайзии, заключив десятилетнее соглашение по использованию дата-центра мощностью 65,1 МВт в Джохор-Бару.

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