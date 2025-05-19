Бои в Курской области и на Сумском направлении: отражено массированное наступление ВСУ

Вчера обстановка на Тёткинском, Глушковском и Сумском направлениях обострилась. По информации телеграм-канала «Северный ветер», Вооружённые силы Украины предприняли одно из самых масштабных наступлений в приграничных районах.
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