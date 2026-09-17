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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Глотов: «Когда игрок подписывает контракт со СКА и надевает майку, он должен понимать, что в клубе только одна задача – Кубок Гагарина»

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал о задаче клуба на новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. В регулярном чемпионате-2026/27 команда выиграла 5 из 6 матчей.

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