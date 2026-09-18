Экспертлар Татарстанның авыл табиблары өчен өстәмә түләүләрнең әһәмиятен бәяләде

Татарстан авыл җирендә, шәһәр тибындагы бистәләрдә һәм зур булмаган шәһәрләрдә эшләүче табибларга һәм урта медицина персоналына бер мәртәбә бирелә торган түләүләргә өстәмә финанслау алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым