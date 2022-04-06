Крым представит новые инвестпроекты на юбилейном ПМЭФ-2022

Несмотря на санкции и геополитическую обстановку, двадцать пятый Петербургский международный экономический форум все же состоится.
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