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Россия будет расценивать европейские войска на Украине как террористические

Россия будет расценивать европейские войска на Украине как террористические

Россия не примет размещение европейских войск на Украине. Об этом в эфире британского телеканала LBC заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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