Трамп заявил, что войскам США в Афганистане пришлось хуже, чем во Вьетнаме

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством из Вьетнама, когда морякам на военных кораблях пришлось сбрасывать в воду вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
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