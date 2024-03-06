Состоялась встреча с коллективом завода «Штандарт»Заместитель руководителя аппарата Администрации города Александр Барулин , а также депутат Ивановской областной Думы Сергей Русинов совместно с депутатом Ивановской городской Думы Натальей Климиной провели встречу с трудовым коллективом инновационного оконного завода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)