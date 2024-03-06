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Иваново

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Состоялась встреча с коллективом завода «Штандарт»

Состоялась встреча с коллективом завода «Штандарт»

Состоялась встреча с коллективом завода «Штандарт»Заместитель руководителя аппарата Администрации города Александр Барулин , а также депутат Ивановской областной Думы Сергей Русинов совместно с депутатом Ивановской городской Думы Натальей Климиной провели встречу с трудовым коллективом инновационного оконного завода.

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